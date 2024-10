Vietnã conquista 11 medalhas de ouro no Campeonato Asiático de Kickboxing de 2024

A equipe de kickboxing do Vietnã garantiu 11 medalhas de ouro, 11 de prata e 11 de bronze no Campeonato Asiático de Kickboxing de 2024, realizado no Camboja de 8 a 13 de outubro.De acordo com a Agência de Notícias do Vietnã (VNA, na sigla em inglês), o país – com essas conquistas – ficou em terceiro...