Festival esportivo beneficente Pink Polo será realizado em 9 de novembro

A 16ª edição do festival esportivo beneficente Pink Polo será realizada em 9 de novembro, marcando a abertura da temporada anual de esportes.Sob o patrocínio do xeique Falah bin Zayed Al Nahyan, presidente do Ghantoot Racing and Polo Club, o clube anunciou que uma coletiva de imprensa será realizada ...