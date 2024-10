Coreia estenderá US$ 6,45 bilhões em apoio financeiro para indústria de chips até 2025

O governo coreano fornecerá empréstimos a juros baixos e outro suporte no valor de 8,8 trilhões de wons (US$ 6,4 bilhões) para a indústria de semicondutores até o ano que vem, em um esforço para fortalecer a competitividade do setor avançado, disse o Ministério das Finanças na quarta-feira (16/10).De...