Remessas para a cidade de HCM, no Vietnã, devem aumentar em 10% em 2024

Cidade de HCM, VIETNÃ, 17 de outubro de 2024 (WAM) -- Espera-se que as remessas enviadas por vietnamitas estrangeiros para a cidade de Ho Chi Minh aumentem cerca de 10% em 2024, de um recorde de US$ 9,46 bilhões em 2023, de acordo com Nguyen Duc Lenh, vice-diretor da filial do Banco do Estado do Vie...