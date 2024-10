UNIFIL diz que tanque israelense disparou contra torre de vigia de forças de paz no sul do Líbano

As Nações Unidas informaram que uma posição de manutenção da paz da ONU foi atingida “aparentemente de forma deliberada” por disparos das forças israelenses nesta quarta-feira (16/10).De acordo com a Força Interina da ONU no Líbano (UNIFIL), no início da manhã de quarta-feira (horário local), as forç...