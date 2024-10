Exportações de automóveis coreanos aumentam 4,9% em setembro

As exportações de carros da Coreia aumentaram 4,9% em relação ao ano anterior em setembro, atingindo um novo recorde – mostraram dados na quinta-feira (17/10), impulsionadas por SUVs e modelos elétricos.O valor combinado das remessas de carros atingiu US$ 5,5 bilhões no mês passado, marcando o maior va...