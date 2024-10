FAB registra lucro líquido de AED12,9 bilhões nos primeiros nove meses do ano

ABU DHABI, 18 de outubro de 2024 (WAM) — O First Abu Dhabi Bank (FAB) apresentou resultados robustos nos primeiros nove meses de 2024, com o aumento da atividade de clientes em toda a franquia do Grupo, elevando a receita em 16% ano a ano (YoY), alcançando AED23,9 bilhões, e impulsionando o lucro an...