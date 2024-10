Campanha de apoio ao Líbano arrecada 250 toneladas de ajuda humanitária em Sharjah

ABU DHABI, 19 de outubro de 2024 (WAM) – A campanha nacional de ajuda humanitária "Emirados apoiam o Líbano" arrecadou 250 toneladas de suprimentos no Expo Centre Sharjah, com a participação de três mil voluntários.A campanha de coleta foi organizada sob a supervisão do Conselho Internacional Humani...