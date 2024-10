Oscar leva ventos e chuvas fortes ao leste de Cuba após atingir as Bahamas

HAVANA, 21 de outubro de 2024 (WAM) — A Tempestade Tropical Oscar trouxe chuvas fortes e ventos a Cuba, uma ilha já afetada por um blecaute massivo, no final deste domingo, após passar pelas Bahamas, informou a Associated Press (AP).Oscar atingiu o solo como um furacão de categoria 1 com ventos máxi...