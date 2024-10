UNIFIL faz apelo por segurança dos integrantes da força no sul do Líbano

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) instou “as Forças de Defesa de Israel (IDF) e todos os atores a cumprirem as suas obrigações para garantir a segurança do pessoal e dos bens da ONU e respeitarem a inviolabilidade das instalações da ONU em todos os momentos”.As observações da UNI...