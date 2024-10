Emirados participam da 4ª Reunião de Sherpas do BRICS

Saeed Mubarak Al-Hajeri, ministro-assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e Sherpa do BRICS pelo país, participou da 4ª reunião de Sherpas e Sous-Sherpas do BRICS, realizada entre 17 e 22 de outubro de 2024 em Kazan, na Rússia....