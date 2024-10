Banco Islâmico de Sharjah recebe Prêmio de Qualidade do Deutsche Bank

O Banco Islâmico de Sharjah (SIB) recebeu o Prêmio de Qualidade do Deutsche Bank por seu desempenho excepcional em Pagamentos Diretos (Straight Through Payment - STP).Em uma cerimônia recente na sede do SIB, Ahmed Saad, CEO adjunto do banco, recebeu o Prêmio de Excelência de Najma Salman, Co-CEO e C...