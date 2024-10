Autoridade de Radiodifusão de Sharjah discute oportunidades de colaboração no 'MIPCOM 2024'

A Autoridade de Radiodifusão de Sharjah (SBA) está participando do "MIPCOM 2024", exposição global de entretenimento e conteúdo televisivo que acontece no Palais des Festivals em Cannes, França.O evento, que se estende até 24 de outubro, conta com a participação de mais de 100 países, oferecendo uma ...