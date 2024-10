Organização dos EAU homenageia vencedores do 'Concurso de Escrita Criativa'

A UAE Board on Books for Young People (UAEBBY) homenageou os três vencedores do "Concurso de Escrita Criativa" na categoria de 6 a 18 anos.O concurso foi organizado durante as férias de verão e ofereceu a crianças e jovens a oportunidade de expressar suas habilidades e aprimorar seus talentos escrevendo h...