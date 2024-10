Banco Mundial lança nova estratégia para impulsionar oportunidades econômicas para mulheres

O Banco Mundial anunciou a “Estratégia de Gênero 2030”, com o objetivo de aumentar as oportunidades econômicas para mais mulheres.As metas, reveladas em um evento de destaque durante as Reuniões Anuais do Grupo Banco Mundial de 2024, se concentrarão no uso da banda larga, na proteção social e no aces...