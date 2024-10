Volume diário de câmbio na Coreia atinge recorde histórico no terceiro trimestre

As transações diárias de câmbio por bancos na República da Coreia aumentaram 4,6% no terceiro trimestre, atingindo um recorde histórico devido ao aumento das exportações e dos investimentos em ações, segundo dados do banco central divulgados nesta sexta-feira.O volume diário de câmbio, incluindo a negoc...