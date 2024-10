Ministro da Educação Superior do Marrocos elogia missão do Prêmio Khalifa e seu papel no avanço da educação

RABAT, 25 de outubro de 2024 (WAM) – Abdul Latif Al-Mirawi, ministro da Educação Superior, Pesquisa Científica e Inovação do Marrocos, expressou orgulho pela forte cooperação entre as instituições educacionais e acadêmicas dos Emirados Árabes Unidos e do Marrocos. Ele destacou que essas relações ref...