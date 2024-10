Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos em Al Arish continua a fornecer cuidados intensivos aos palestinos

O Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos em Al Arish, no Egito, realizou várias cirurgias complexas e especializadas que exigiram intervenção laparoscópica em pacientes palestinos e feridos. Essa iniciativa faz parte do apoio médico fornecido pelos Emirados Árabes Unidos no âmbito da Operação Chi...