Príncipe herdeiro de Abu Dhabi iniciará visita oficial a Singapura nesta terça-feira

ABU DHABI, 27 de outubro de 2024 (WAM) – O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, iniciará uma visita oficial à Singapura nesta terça-feira (29/10), a convite do primeiro-ministro do país, Lawrence Wong.Durante a visita, Khaled se reunirá ainda com altos funci...