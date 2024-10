Emir do Qatar recebe Tahnoon bin Zayed

DOHA, 27 de outubro de 2024 (WAM) – O xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Qatar, recebeu o xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, no Emiri Diwan em Doha.No início da reunião, Tahnoon transmitiu as saudações do presidente dos EAU, xe...