Com mais de mil voluntários, campanha 'Emirados com o Líbano' arrecada 100 toneladas de suprimentos em Fujairah

ABU DHABI, 27 de outubro de 2024 (WAM) — Uma campanha de arrecadação realizada no Al Bustan Hall, em Fujairah, com a participação de mais de 1.000 voluntários, como parte da iniciativa “Emirados com o Líbano”, resultou na coleta de 100 toneladas (5.000 pacotes) de materiais de ajuda humanitária, inc...