'Museu do Futuro' vai sediar Fórum Futuro de Dubai em novembro

DUBAI, 28 de outubro de 2024 (WAM) – A terceira edição do Fórum Futuro de Dubai será realizada no Museu do Futuro de 19 a 20 de novembro, sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro ministro, ministro da Defesa e presidente do Conse...