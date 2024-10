Taxa de desemprego no Japão cai para 2,4% em setembro

A taxa de desemprego do Japão em setembro caiu para 2,4%, de 2,5% no mês anterior, melhorando pelo segundo mês consecutivo, já que menos trabalhadores foram demitidos em um sinal de recuperação econômica, mostraram dados do governo nesta terça-feira (29/10).A Kyodo News citou o Ministério de Assuntos I...