Rodri, do Manchester City, vence a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo

O meio-campista espanhol do Manchester City, Rodri, conquistou o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo nesta segunda-feira.Aos 28 anos, Rodri recebeu o prêmio pela primeira vez após ajudar o Manchester City a vencer a Premier League e ser peça-chave na conquista do Campeonato Europeu pela seleção d...