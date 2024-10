EAU condenam ataque terrorista no Chade e expressa condolências às vítimas

Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o ataque contra tropas do exército chadiano nas proximidades do Lago Chade, que resultou em várias mortes e feridos entre os soldados.Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA) afirmou que os Emirados Árabes Unidos expressam sua for...