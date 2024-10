Emirates retoma voos diários para Adelaide

A Emirates relançou serviço diário entre Adelaide e Dubai, operando com um Boeing 777-200LR entre as duas cidades. O voo reinstaurado oferece mais de 4.200 assentos semanais entre Dubai e a capital da Austrália do Sul.A aeronave Boeing 777-200LR tem capacidade para 302 assentos, distribuídos em duas c...