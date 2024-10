Sharjah garante título da Taça de Handebol dos Emirados Árabes Unidos

O time de handebol de Sharjah venceu oficialmente a Taça de Handebol do país pela sétima vez em sua história, derrotando o Al-Nasr por 25 a 23 na partida final realizada no Sharjah Club.O time conquistou esse título com um histórico perfeito de seis vitórias no torneio, que contou com sete times.O S...