Vendas de carros novos na Coreia caem para o menor nível em 11 anos

As vendas de automóveis novos na Coreia durante os primeiros nove meses do ano caíram mais de 8% em relação ao ano anterior em meio a altos custos de empréstimos e uma desaceleração na demanda global por veículos elétricos, mostraram dados do setor nesta quarta-feira (30/10).A Yonhap News Agency citou ...