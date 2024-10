Fundação Humanitária Zayed começa a distribuir pacotes de inverno na Mongólia

A Fundação Humanitária e de Caridade Zayed bin Sultan Al Nahyan começou a distribuir pacotes de inverno na Mongólia, um dos 19 países que se beneficiam desta iniciativa humanitária da entidade.A equipe da Fundação distribuiu as sacolas em cinco locais em Bayan-Ulgii, localizado no oeste do país. Os pacotes ...