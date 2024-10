Banco do Japão mantém taxas de juros inalteradas

TÓQUIO, 31 de outubro de 2024 (WAM) – O Banco do Japão (BOJ) manteve a taxa básica de juros inalterada em cerca de 0,25%, conforme informou a agência Kyodo News.O BOJ também atualizou suas projeções de crescimento e de preços, prevendo que a inflação do núcleo do consumidor no Japão, excluindo alime...