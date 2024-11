Presidente dos EAU e Emir do Qatar discutem relações bilaterais e desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 2 de novembro de 2024 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e xeique Tamim bin Hamad Al Thani, Emir do Estado do Qatar, conversaram por telefone para revisar os laços estreitos entre as duas nações e explorar formas de fortalecer a cooperação...