FMI iniciará revisão do programa de empréstimo do Egito na terça-feira

O primeiro-ministro egípcio Mostafa Madbouly anunciou neste domingo que a quarta revisão do programa de empréstimo do Egito pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) está agendada para terça-feira.A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa no domingo, que contou com a presença da diretor...