Erupção vulcânica destrói casas na Indonésia e deixa pelo menos nove mortos

MAUMERE, Indonésia, 4 de novembro de 2024 (WAM) — A Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia informou nesta segunda-feira que pelo menos nove pessoas morreram devido a uma série de erupções vulcânicas na ilha remota de Flores.De acordo com a Associated Press (AP), as autoridades elevaram...