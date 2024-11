Vinte e cinco designers italianos apresentam inovações no Downtown Design 2024

DUBAI, 4 de novembro de 2024 (WAM) – A Agência Italiana de Comércio (ITA) anunciou a organização do pavilhão italiano no Downtown Design 2024, que ocorrerá de 6 a 9 de novembro no Dubai Design District (D3).Sob o tema “Dubai encontra o Design Italiano”, o pavilhão italiano exibirá uma seleção meticu...