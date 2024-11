DAE assina contratos de arrendamento com Hainan Airlines para quatro novos Boeing 737-8

DUBAI, 4 de novembro de 2024 (WAM) — A Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd anunciou hoje a assinatura de contratos de arrendamento com a Hainan Airlines para quatro novos aviões Boeing 737-8, com entregas previstas para o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026.Firoz Tarapore, CEO d...