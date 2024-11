DAE assina contrato de leasing com Eastar Jet para 3 novas aeronaves Boeing 737-8

A Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd anunciou hoje a assinatura de contratos de leasing com a Eastar Jet para três novas aeronaves Boeing 737-8, com entrega prevista para meados de 2025 e o primeiro trimestre de 2026.Firoz Tarapore, CEO da DAE, afirmou: "Estamos satisfeitos em anunciar um novo acor...