Setor bancário dos EAU atinge recorde histórico de AED 502,6 bilhões em capital e reservas

ABU DHABI, 5 de novembro de 2024 (WAM) – O setor bancário dos Emirados Árabes Unidos (EAU) atingiu uma marca histórica em julho de 2024, com o capital e as reservas dos bancos operando no país superando pela primeira vez os AED 500 bilhões.De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Banco C...