Comércio de serviços da China supera US$ 777 bilhões em 9 meses

O comércio de serviços da China registrou um crescimento acelerado nos três primeiros trimestres do ano, incluindo um aumento acentuado no comércio de serviços relacionados a viagens, de acordo com dados do Ministério do Comércio divulgados na terça-feira.Segundo a Agência de Notícias Xinhua, o comér...