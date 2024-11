Preço do petróleo do Kuwait sobe para US$ 75,10 pb

O preço do petróleo do Kuwait subiu 63 centavos para US$ 75,10 por barril na terça-feira, depois de estar em US$ 74,47 pb na segunda. A informação foi divulgada pela KUNA, a agência de notícias estatal, citando a Kuwait Petroleum Corporation (KPC).Os preços do petróleo Brent e do West Texas Intermediate su...