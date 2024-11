Abdulla Al Hamed visita Feira Internacional do Livro de Sharjah

SHARJAH, 8 de novembro de 2024 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO), visitou a 43ª edição da Feira Internacional do Livro de Sharjah 2024, que conta com mais de 2.500 editoras e expositores de 112 países árabes e estrangeiros no Expo Centr...