Mais de 50 pessoas morrem em ataques aéreos israelenses no Líbano

BEIRUTE, 7 de novembro de 2024 (WAM) – O Ministério da Saúde do Líbano anunciou que os ataques aéreos israelenses em várias áreas do Líbano na última quarta-feira resultaram na morte de 52 pessoas e deixaram outras 161 feridas.A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que o total de vítimas ...