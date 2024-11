Reservas cambiais da China totalizam US$ 3,26 trilhões no final de outubro

PEQUIM, 8 de novembro de 2024 (WAM) – As reservas cambiais da China totalizaram US$ 3,26105 trilhões no final de outubro, uma queda de 55,317 bilhões de dólares, ou 1,67%, em comparação ao final de setembro, informou a Xinhua com base em dados oficiais divulgados nesta quinta-feira.A Administração E...