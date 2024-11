Dois mortos e 12 desaparecidos após naufrágio de barco de pesca na Ilha de Jeju, na Coreia

JEJU, 8 de novembro de 2024 (WAM) – Duas pessoas morreram e outras 12 permanecem desaparecidas após um barco de pesca naufragar ao largo da ilha de Jeju, no sul da Coreia, nesta sexta-feira, informou a Guarda Costeira, que segue com as buscas.De acordo com a agência de notícias Yonhap, o Geumseong, ...