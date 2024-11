Sharjah: BEEAH celebra a arte têxtil árabe contemporânea

A BEEAH anunciou o lançamento de uma nova exposição de arte intitulada “Women’s Work: From Craft to Fine Art, Reclaiming Arab Textile Art” em sua sede em Sharjah, em colaboração com a Barjeel Art Foundation.A exposição reúne o trabalho de artistas árabes modernas e contemporâneas, explorando a interse...