Conselho Nacional Federal dos EAU e Senado Federal do Brasil fortalecem cooperação parlamentar

BRASÍLIA, 9 de novembro de 2024 (WAM) — Dr. Tariq Humaid Al Tayer, primeiro vice-presidente do Conselho Nacional Federal (FNC), reuniu-se com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado da República Federativa do Brasil, à margem da 10ª Cúpula de Presidentes de Parlamentos do G20, sediada pelo Brasil.Dr. ...