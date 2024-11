Emirados Árabes participam do Campeonato de Esportes Eletrônicos dos BRICS em Moscou

MOSCOU, 10 de novembro de 2024 (WAM) — A seleção nacional dos Emirados Árabes Unidos participou do Campeonato de Esportes Eletrônicos dos BRICS 2024 em Moscou.A equipe dos Emirados Árabes competiu no Tekken 8 contra equipes da China, Rússia, Brasil, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árab...