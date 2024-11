COP29 começa em Baku com metas climáticas ambiciosas

A 29ª Conferência das Partes (COP29) começou na capital do Azerbaijão, Baku, atraindo uma ampla participação internacional para apresentar uma visão renovada com o objetivo de acelerar a ação climática global, alinhando as prioridades globais com as capacidades práticas e transformando-as em resultados tan...