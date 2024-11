COP29: Troika discute progresso climático com base nos resultados da COP28

A Troika das Presidências da COP, que inclui os Emirados Árabes Unidos (COP28), o Azerbaijão (COP29) e o Brasil (COP30), se reuniu no âmbito da COP29 para avaliar o “Roteiro para a Missão 1,5°C”.A Troika discutiu o progresso feito na implementação dos resultados do balanço global e as lacunas reman...