Conselho de Anciãos Muçulmanos e delegação da Indonésia na COP29 discutem desafios climáticos

BAKU, 14 de novembro de 2024 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Anciãos Muçulmanos, juiz Mohamed Abdelsalam, reuniu-se com Hashim Djojohadikusumo, enviado especial do presidente Prabowo Subianto para Energia e Meio Ambiente e chefe da delegação da Indonésia na COP29, em Baku, Azerbaijão.Duran...