Príncipe herdeiro de Abu Dhabi iniciará visita oficial ao Brasil neste domingo para participar da cúpula do G20

Em nome do presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, iniciará uma visita oficial ao Brasil neste domingo (17/11) para participar da cúpula do G20. O evento é de 18 a 19 de novembro, no Rio de Janeiro.Duran...